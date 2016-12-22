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Türk jetleri bomba yağdırdı!

Türk jetleri bomba yağdırdı!.11659
  • Giriş : 22.12.2016 / 10:38:00

TSK, El Bab'da terör örgütü DAEŞ hedeflerine bomba yağdırdı.

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Suriye ile sınır hattımızı korumak için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile ortak başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonu başarı ile devam ediyor.

Terör örgütü DAEŞ'in elinde bulunan kritik yerlere Türk Silahlı Birlikleri havadan bomba yağdırdı. Bombardımana topçu birlikleri destek veriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatında dün El Bab'da yaşanan çatışmalarda 14 askerimiz şehit olmuştu. Çatışmalarda 138 DEAŞ'lı terörist öldürülmüştü.

Dünkü yoğun çatışmalar El Bab kasabasına bakan hakim tepede olması nedeniyle kritik önemdeki eski hastane binası çevresinde yaşandı. Terör örgütü DEAŞ'ın iki yıldır kontrolü altındaki eski hastane binasını silah ve cephane deposu olarak kullandığı, konumu nedeniyle teröristlerin buraya büyük önem verdiği, yığınak yaptığı belirtiliyor. Teröristlerin burayı kaybetmemek için bombalı araçlar hazırladığı bildiriliyor.

El Bab kasabası terör örgütü DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Rakka ve Halep sahasının geçiş noktası olması sebebiyle stratejik öneme sahip.

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