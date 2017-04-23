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Türk jetleri Kuzey Irak'ta

Türk jetleri Kuzey Irak'ta.19695
  • Giriş : 23.04.2017 / 11:09:00

TSK, Kuzey Irak'taki Zap ve Gara bölgelerine operasyon yapıldığını bildirdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Zap ve Gara bölgelerinde bulunan ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik bir hava harekatı düzenledi. Operasyonda 2 mağara, 2 sığınak v 4 silah mevzii imha edildi.

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