Türk jetleri Kuzey Irak'ta
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Zap ve Gara bölgelerinde bulunan ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik bir hava harekatı düzenledi. Operasyonda 2 mağara, 2 sığınak v 4 silah mevzii imha edildi.
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