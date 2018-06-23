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Türk kaptana ateş açıldı

Türk kaptana ateş açıldı.18056
  • Giriş : 23.06.2018 / 13:28:00

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir Türk kaptana ateş açıldığı öğrenildi.

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Sepet Beşik

Muğla'nın Bodrum'da şoke eden olay. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan 7 Suriyeliyi sürat teknesiyle götürdüğü belirlenen bir Türk kaptana ateş açıldığı öğrenildi. Kaptan, Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Yakalanan Türk kaptanının, İstanköy Adası'ndaki (Kos Adası) hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.İstanköy Adasında yayın yapan yerel haber sitesi 'www.kosnews.gr'nin haberine göre; bugün saat 05.00'te, Yunan sahil güvenliğinin ihbarına rağmen durmayan bir sürat teknesine ateş açıldı. Yunan sularından Türk sularına kaçmaya çalışan tekne durduruldu. Yaralı yakalanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Türk kaptan, tekne ve yara almadan kurtulan 7 Suriyeli kaçak, gözaltına alındı. Tekne, İstanköy Limanı'na çekildi. Türk kaptanının, İstanköy Adası'ndaki (Kos Adası) hastanede tedaviye alındığı belirtildi. Öte yandan; olay sırasında denizde yaşanan kovalamaca, Akyarlar sahilinden DHA kamerası tarafından görüntülendi.

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