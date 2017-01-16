Türk kargo uçağı düştü: 33 ölü
Kırgızistan Bişkek'te ACT Havayolları'na ait Boing 747-400F tiği Türk kargo uçağının düştüğü ve kazada 33 kişinin öldüğü öğrenildi.
Türk kargo uçağının 04.45'te Manas havalimanına inişe getiği sırada düştüğü açıklandı.
İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan önceki gün kalkan TC-MCL tescilli Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağı, önce Kazakistan’da Astana’ya, oradan da Hong Kong’a uçtu. Burada uçağı, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanı (Load Master) Melih Aslan ve Teknisyen İhsan Koca teslim aldı.
Kargosunu alan uçak, yerel saatle bugün 01.10’da Hong Kong’dan Bişkek’e gitmek üzere havalandı. Uçağın, Türkiye saati ile 04.45’te Bişkek Havalimanı’na inişi sırasında radar bağlantısı kesildi. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, uçağın yanan enkazı pist yakınlarında bulundu.
Kırgız Havacılık Otoritesi’nden alınan bilgiye göre pilotların herhangi bir acil durum bilgisi vermedikleri ancak iniş sırasında Bişkek Havalimanı’nda görüş şartlarının düşük, bölgede yoğun sis olduğu belirtildi. Hava durumu raporlarına göre bulut tavana 100 feet’e (yaklaşık 33 metre) kadar inmişti. Görüş ise 150 metreydi. Kazanın ardından Kırgız Havacılık Otoritesi soruşturma başlattı.
CAN KAYBI 37'YE ÇIKTI
Dört Türk mürettebatın hayatını kaybettiği olayda, uçağın düştüğü Daça Suu köyünde onlarca ev hasar gördü. Evlerde yaşayan altısı çocuk, 33 kişi hayatını kaybetti.
Bişkekte düşen Türk kargo uçağından acı haberler geliyor
YOĞUN SİS
Reuters'a konuşan Kırgız yetkililer de kaza gerçekleştiği sırada bölgede yoğun sis olduğunu belirtti.
AFP'nin haberine göre, Kırgızistan Acil Durum Bakanlığı, olayda 43 binanın hasar gördüğünü bildirdi.
ACT HAVAYOLLARI'NDAN AÇIKLAMA
Reuters'ın haberine göre, ACT Havayolları tarafından yazılı açıklamada, "TC-MCL tescil işaretli uçağımız, bilinmeyen bir nedenle pist başına düşmüştür. Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir" denildi.
Uçağın, Manas havalimanından İstanbul'a hareket etmesi planlanıyordu.
DHA'nın haberine göre, kazada hayatını kaybeden mürettebatın isimleri belli oldu. Kazada Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca yaşamını yitirdi.
Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül, Afganistan’da görev yapmış, 2009’da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övgüyle bahsedilmişti.
ATAMBAYEV ÇİN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ
DHA'nın Kırgız medyasından aktardığı haberlere göre, resmi ziyaret için Çin'e hareket eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, kaza nedeniyle Bişkek'e döndü.
ÇAVUŞOĞLU, KIRGIZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Erlan Abdildaev ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Abdildavev'e uçak kazası ile ilgili taziyelerini iletti.
Çavuşoğlu, konuyla ilgili olarak Türkiye’nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
2003 MODEL
Düşen uçak, 2003 yılında Boeing tarafından imal edilmişti. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli. Saatte en fazla 922 kilometre hıza çıkabilen Boeing 747-400F’te iki pilot görev yapıyor.
HÜRRİYET
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