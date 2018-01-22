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Türk konsolosluğuna saldırı!

Türk konsolosluğuna saldırı!.15435
  • Giriş : 22.01.2018 / 17:02:00

Salzburg kentindeki Türk konsolosluğuna saldırı düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

Türkiye'nin Salzburg kentindeki Türk başkonsolosluğuna saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda yaralanan ve hayatını kaybeden olmazken bahçe kapısı ile bina girişindeki camları kırdı.

Olayın polis tarafından araştırıldığı ifade eden yetkililer, başkonsolosluk hizmetlerinde herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığı bilgisini paylaştı.

Bu arada Salzburg polisi, basına yaptığı açıklamada çok sayıda saldırganın Konsolosluğun bahçe kapısını kırdığı, binanın dışında yer alan güvenlik kameralarının yanı sıra girişte bulunan camları tahrip ettiğini belirtti. Saldırganların konsolosluk binasına giremediği aktarıldı.

Olay yerinde eğitimli köpeklerle patlayıcı madde araması yapan ve herhangi bir tehdit unsuru bulunmadığını belirleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma genişletilerek Salzburg Eyaleti Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Birimi tarafından sürdürülecek.  

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