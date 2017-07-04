Türk Milletine büyük saygısızlık yapılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya da konuşmasına izin vermeyen Alman yetkililerini sert bir dille kınayan Destici, “Türkiye düşmanı teröristlere kucak açıp her türlü faaliyetine destek veren Almanya; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına izin vermem diyor.
Bu hasmane tavır; Siyasi nezaketsizliğin de ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk Milleti'ne karşı büyük bir saygısızlıktır.
Bu tür tavırların sahibi Alman yetkilileri şiddetle kınıyor, Türk Devleti'ne ve Türk Milleti'nin iradesine saygılı olmaya davet ediyorum.” Dedi.
Ankara Demetevler’de yaşanan Türk vatandaşlarla Suriyeli sığınmacıların gerginliğine de değinen DESTİCİ, “Lütfen sakin olalım ve sağduyulu davranalım. Ankara, Yenimahalle/Demetevler de ağırlıklı olarak Irak-Türkmeneli'nden gelen gardaşlarımız var” ifadesini kullandı.
Destici son olarak, “PYD + YPG + KCK + DBP + HDP = PKK Hiçbir şey için, Şehitlerimizin katili, vatan hainleri ile kol kola yürünmez” diyerek sözlerini tamamladı.
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