Türk polisi o silahı kullanmayacak!
Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleşti. Valiler Toplantısı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonra polis teşkilatının sig sauer silahlarını kullanmayacağını söyledi.
Erdoğan, açıklamasında ''Biz kendi paramızla silah almak istiyoruz onlar vermiyor. Bundan sonra artık Bakanım da burada söylüyorum, Sig Sauer diye bir silahı bizim polis teşkilatımız kullanmayacaktır. Çünkü onlardan almaya devam ettikçe bize tembellik geliyor. Biz kendi ürettiklerimizle yapalım. Bu planların hedefi Türk milletine diz çöktürme planıdır'' ifadelerini kullandı.
DÜNYA LİDERLERİN KORUMALARININ TERCİHİ
Dünya liderlerinin yakın korumaları tarafından da tercih edilen Sig Sauer model silahların teknik özellikleri ise şu şekilde:
Kalibre: 9 mm Luger.357 SIG, .40 SW
Uzunluk: 180 mm
Namlu uzunluğu: 99 mm
Ağırlık(boş): 770 g
Kapasite: 12+1
TÜRKİYE'DE DAĞITILAN MODEL
Sig Sauer P229 model silahların aynı zamanda birçok alt serisi bulunuyor. İlk etapta Başbakanlık Korumalarına sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı ve TBMM korumalarına da dağıtılan silahların fiyatları ise 3 bin 850 ile 6 bin dolar arasında değişiyor.
HÜRRİYET
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