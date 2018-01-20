Türk savaş uçakları Suriye'de!
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk savaş uçaklarının Suriye hava sahasına girdiği açık bir şekilde belirtiliyor.
Günlerdir beklenen Afrin operasyonunda Türk jetlerinin Suriye hava sahasını kullanıp kullanmayacağı merak ediliyordu. Suriye rejimi "Hava sahamıza girerseniz düşürürüz" açıklaması yapmıştı.
Türk savaş uçaklarının bugün Suriye hava sahasına da girmesi, yoğun bir diplomasi trafiğinin sürdüğü saatlerde gerçekleşti. Rejimi destekleyen Rusya'nın, Türkiye'nin hava harekatına olur verdiği bildiriliyor.
Bugün ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları'nın Suriye konusunu ele almak üzere telefonla görüştüğü bildirildi. Bu haberden dakikalar sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştüğü aktarıldı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile de bir görüşme gerçekleştiği belirtiliyor.
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