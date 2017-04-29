Türk savaş uçakları vurdu: 14 ölü var
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kuzey Irak'taki Sinat Haftanin ile Adıyaman kırsalındaki PKK'lı teröristleri bombardımana tuttu. Operasyonda 14 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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