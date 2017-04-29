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Türk savaş uçakları vurdu: 14 ölü var

Türk savaş uçakları vurdu: 14 ölü var.19695
  • Giriş : 29.04.2017 / 13:06:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kuzey Irak'taki Sinat Haftanin ile Adıyaman kırsalındaki PKK'lı teröristleri bombardımana tuttu. Operasyonda 14 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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