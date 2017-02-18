Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hava harekatı!
Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Irak'ın kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bölgelerindeki terör örgütü hedeflerine nokta atışı yapıldı. Bölgede tespit edilen 12 hedefin başarı ile imha edildiği öğrenildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Şubat 2017 tarihinde 20.00-20.23 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bölgelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenledi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.
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