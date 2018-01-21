Facebook Twitter Rss

Türk tankları Afrin'de!

Türk tankları Afrin'de!.22427
  • Giriş : 21.01.2018 / 07:57:00

PYD/PKK hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınıra konuşlandırılan tanklar ve zırhlı araçlar Afrin'e ilerliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti.

Çekicilere yüklü tanklar, gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye'nin Azez İlçesine geçti.

Suriye'den ilk açıklama: Harekatı kınıyoruz

İşte 72 uçağın anlamı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Afrin'de kara harekatı başladı!

Afrin'de kara harekatı başladı!

Teröristlerin bulunduğu Afrin'den son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.

İşte 72 uçağın anlamı!

İşte 72 uçağın anlamı!

Afrin'de terör mevzilerini vurmak için havalanan 72 uçağın anlamı ortaya çıktı.

 

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 ölü!

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 ölü!

Ankara'dan Bursa'ya doğru yol alan yolcu otobüs kaza geçirdi.

YSK açıkladı! Listede İYİ Parti yok!

YSK açıkladı! Listede İYİ Parti yok!

Yüksek Seçim Kurulu, seçime girebilecek partileri tek tek açıkladı.

 

Amerika'dan 'YPG ordusu' açıklaması

Amerika'dan 'YPG ordusu' açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri'nden YPG ordusu ile ilgili açıklama geldi.

Muş'ta otobüs kazası: 6 ölü, 20 yaralı

Muş'ta otobüs kazası: 6 ölü, 20 yaralı

Muş-Solhan karayolu üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya