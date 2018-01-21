Türk tankları Afrin'de!
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti.
Çekicilere yüklü tanklar, gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye'nin Azez İlçesine geçti.
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