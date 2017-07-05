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Türk üssü için Katar'dan flaş cevap

Türk üssü için Katar'dan flaş cevap.12474
  • Giriş : 05.07.2017 / 17:41:00

Türk üssü ile ilgili Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman el Sani'den açıklama geldi.

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Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır gibi körfez ülkeleri tarafından ablukaya alınan Katar'dan açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman el Sani, söz konusu ülkelere diyalog çağrısında bulundu.

Al Sani, krizin çözümü için diyalog çağrısında bulundu. Al Sani, Körfez ülkelerinin Türk üssünün kapatılması yönündeki talebine ilişkin "Türkiye ile yaptığımız askeri işbirliği diğer Körfez ülkeleri için neden sorun olsun ki... Bunun olması için bir sebep göremiyorum" sözleriyle Körfez ülkelerinin söz konusu talebinin kabul edilmediğini ima etti.

Katar Dışişleri Bakanı al Sani, Suudi Arabistan liderliğindeki 4 ülkenin ilettiği 13 maddelik talep listesine yönelik Katar'a tanınan ültimatomun sona ermesinin ardından ilk kez konuştu. Al Sani, "Biz kendi içişlerimize karışılmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Al Sani, 13 maddelik listede 'İran ile ilişkilerin kesilmesini'  talep eden maddeye hitaben, "İran'la sağlıklı ve yapıcı bir ilişkiye sahip olmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Al Sani, Londra merkezli düşünce kuruluşu Chantham House'da yaptığı açıklamalarda, Katar'ın söz konusu ülkeler tarafından maruz kaldığı abluka karşısında ayakta kalacak güce sahip olduğunu ifade etti.

Al Sani, ablukaya rağmen Katar'ın 2022'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda ev sahipliği yapma konusunda garanti verebileceğini söyledi. 

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