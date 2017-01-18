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Türk ve Rus uçakları bomba yağdırdı

Türk ve Rus uçakları bomba yağdırdı.19695
  • Giriş : 18.01.2017 / 17:32:00

Türk ve Rus uçakları Halep'te ortak operasyon düzenledi.

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Türk ve Rus uçaklar Halep'te bulunan terör örgütü DEAŞ hedeflerine karşı ortak operasyon düzenledi. Hava operasyonunun Suriyeli yetkililerle varılan uzlaşı sonrası gerçekleştirildiği öğrenildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Yetkilisi Korgeneral Sergey Rudskoy, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ unsurlarına yönelik ilk ortak hava operasyonunu bugün düzenlediğini söyledi.

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