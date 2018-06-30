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Türkan Şoray oyunculuk kariyerini noktaladı

Türkan Şoray oyunculuk kariyerini noktaladı.14128
  • Giriş : 30.06.2018 / 16:01:00

Deneyimli oyuncu Türkan Şoray oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

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Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuşan Türkan Şoray iyi senaryolar gelmediği için oyunculuğu bıraktığını ve bu kararının kesin olduğunu açıkladı.

1960’ta Türker İnanoğlu’nun teşvikiyle ‘Köyde Bir Kız Sevdim’ ile sinemaya başlayan Türkan Şoray, canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vurdu. Filmografisinde 222 sinema filmi, 12 televizyon dizisi bulunan , yönettiği 5 film ve yazdığı iki senaryoyla da sinemaya katkıda bulunan Şoray, Türkiye’deki film festivallerinden 6 kez ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandı.

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