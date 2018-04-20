Türkçe, Malezya'da seçmeli ders oldu!
Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Ömer Altun, Türkçe dersinin Malezya'da bir okulda ders olarak okutulması konusunda duydukları mutluluğu anlattı.
Kuala Lumpur YEE Müdürü Dr. Ömer Altun, "Kuala Lumpur Kolej Teknoloji Darulnaim arasında imzalanan Tercihim Türkçe Protokolü kapsamında Türkçe dersleri, bu kolejde müfredata girdi. Ülkede ilk defa Türkçe resmi seçmeli ders olarak öğretilecek." dedi.
Malezya’da birçok üniversite ve kolejle Türkçe derslerinin müfredatlarına girmesi için görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Altun, Türkçeye ilginin her geçen gün daha da artttığı görmenin gurur verici olduğunu kaydetti.
TRT
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