Türkeş'i reddi miras mı ediyorsunuz?
Aydın’ın bu cümlesini ‘dilinin altındaki baklayı çıkarmak’ olarak yorumlayan Çıray, 14 Aralık 2016’da Meclis Kürsüsünden yaptığı konuşmayı hatırlatarak ‘3 Kasım 2019 Seçimlerinde Türkiye’de yeni bir fiili durumla karşı karşıya kalacağız, AKP'nin Türksüz ve baştan aşağı yeni bir anayasa vaadiyle girdiğini göreceğiz dediğimde genç MHP’li arkadaşlarım, milletvekilleri bana kızmışlardı.Şimdi işte kanıtı. Gelip burada söylediler işte ilk dört maddeyle ilgili görüşlerini’ dedi.
Sözlerine ‘Bundan sonra kimsenin aldatıldık deme hakkı kalmadı ’ diye devam eden Aytun Çıray, MHP’lilere şu soruları peş peşe yöneltti: ‘Ne oldu da Bahçeli Yeni Anayasayı ortaya attı? Neden 15 Temmuz Darbe Komisyonunu battal hale getirecek zamanlamayla gündemi değiştirdi ? Beka sorunlarının sorumlusunun Anayasa olmadığını herkes bilmez mi? Üstelik tüm konuşmalarında beka sorunun AKP Yönetimine bağlayanlar neden beka sorunun sorumlusu olarak anayasayı göstermeye çalışıyorlar?’
TARİHE FEDERASYONUN KURUCUSU OLARAK MI GEÇECEKSİNİZ?
Daha sonra ‘Hiçbir art niyet olmadan Aziz Türk Milletinin bilme hakkı için soruyoruz’ diyen Çıray MHP’lilere yönelik sorularına şöyle devam etti: ’12 Eylül Darbe Anayasasının Geçici 15. Maddesine benzer bir Af Kanunu niteliğindeki bu Anayasa’nın çıkması için AKP Genel Başkanından daha fazla mesai sarf ederek sabahlara kadar nezaret ediyorsunuz? AKP Sözcüsü ‘Bu Anayasa ile iki partili sisteme gidilecek ” dediğinde MHP’nin tasfiye olacağı imasına neden sessizsiniz?’ Çıray sorular dizisini şu çarpıcı soruyla tamamladı: ‘Merhum Türkeş’in mirasçısı olarak mı, yoksa federasyon anayasasının kurucusu olarak mı tarihe geçeceksiniz?’
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GEÇERSE AKP’DEKİ FETÖCÜLER TEMİZLENECEK
Çıray ardından Cumhurbaşkanın anayasa dayatmasının kendini 15 Temmuz’un AKP içindeki Fetöcü uzantılarına karşı güvence altına almak istemesinden kaynaklandığını belirtti. Bu değişikliğin aynı zamanda ‘Cumhurbaşkanının hep aklında olan yeni bir cumhuriyetin kurucu başkanı olma isteğini’ gerçekleştirmeye yönelik olduğuna dikkat çekti.
MİLLETVEKİLİ SAYISININ ALTI YÜZE ÇIKARILMASI AHLAKSIZ BİR SİYASİ RÜŞVETTİR!
‘Bütün bu anayasa değişikliklerinin küresel gücün bize kurduğu en büyük tuzaktır’ diyen Çıray, bu değerlendirmesini “Üzüntüm şu ki, yıkılırken yıkacaksınız” tespitiyle tamamladı.
Konuşmasında milletvekili sayısının altı yüze çıkarılmasını ‘milletvekillerine yapılmış ahlaksız ve utanç verici bir siyasi rüşvet teklifi’ olarak niteleyen Çıray, bu paketin darbecilerin dahi cesaret edemedikleri bir vesayet getirdiğinin de altını çizdi.
Çıray, konuşmasının son bölümünde milletvekillerine “12 Eylül darbe anayasası kadar bile meşru olmayacak bir anayasaya destek vermeyin; Türk milletinin umut ve güven kapısı olan TBMM’nin kapısına kilit vurmayın.” çağrısında bulundu.
KARARINIZI İLK MECLİSİN ÜYELERİ GİBİ VERİN!
Çıray sözlerini milletvekillerine ilk meclisteki gibi “efendiler” diye seslenerek şöyle tamamladı: “Lütfen, nihai kararınızı vermeden önce Ulus’taki ilk meclise gidin, koridorlarında yürüyün. Solmuş fotoğraflardaki vakur duruşları, yüzlerdeki gururlu ifadeleri dikkatle inceleyin. O İstiklal meclisinin üyeleriymiş gibi düşünmeye çalışın. Kararlarınızı verirken evlatlarınızın masum suretlerini düşünün.” dedi ve MHP milletvekillerine şöyle seslendi: “Türk milleti sıkıştığında ona yol gösteren destanlarımızdaki Bozkurt’a bu mecliste ruh verelim.”
DİĞER HABERLER
Referandum 2 Nisan'da
Bu sene içerisinde yapılacak referandum oylaması için bütün planlar 2 Nisan üzerine kuruluyor.
CHP, taciz rezaleti karşısında sessiz!
CHP milletvekilinin çocuk tacizcisi arkadaşını koruduğu ileri sürülüyor.
Ankara sokaklarında skandal afiş!
Ankara'da kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, CHP'li Eren Erdem'e yönelik ağır hakaretler içe
Bir tepki de MHP'den
AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın "anayasanın ilk 4 maddesi de değişebilir" sözlerine MHP'
Başbakan'dan dolar açıklaması!
Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.
Hükümetten Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi.