Türkeş'ten Hollanda'ya tepki!
Hollanda, 15 Temmuz'da ülkeye gidecek olan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in iyi karşılanmayacağını açıklamıştı. Bu skandal sonrası açıklama yapan Türkeş, gösterilen tepkinin vatandaşların demokratik haklarına müdahale olduğunu belirtti.
DİĞER HABERLER
Bahçeli: AP'nin raporu yok hükmündedir
MHP Genel Başkanı, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilgili karara sert çıktı.
AK Parti ve MHP teklifi Meclis'e sundu
AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teklifi Meclis'e sundu.
Kılıçdaoğlu'ndan AP'ye tepki!
Avrupa Parlamentosu'nun skandal kararına Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi.
HDP, Adalet Yürüyüşü'ne katılıyor!
Halkların Demokratik Partisi, Adalet Yürüyüşü'ne katılacağını açıkladı.