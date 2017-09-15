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Türkiye 500 gözlemci gönderecek!

Türkiye 500 gözlemci gönderecek!.26500
  • Giriş : 15.09.2017 / 17:16:00
  • Güncelleme : 15.09.2017 / 17:16:26

Astana'dan karar çıktı. Türkiye, İdlib'e 500 gözlemci gönderilecek.

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Astana verilen karar sonucu Türkiye çatışmazlık bölgesine 500 gözlemci gönderilecek.

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