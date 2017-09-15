Türkiye 6 yeni anlaşma imzaladı
Başbakan Binali Yıldırım, Kuveyt ziyaretinde Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir El Mübarek El Hamad El Sabah ile görüşme yaptı ve 2 ülke arasında 6 yeni anlaşmaya imzasını attı.
Başbakan Yıldırım, Kuveyt Başbakanı El Sabah’ı Çankaya Köşkü’nde resmi törenle karşıladı. Törende, askeri kıtayı “Merhaba asker” diyerek selamlayan El Sabah’ın spor ayakkabı giymesi dikkat çekti. Törenin ardından Yıldırım, köşkün balkonundan konuğuna Ankara’yı tanıttı. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak bildiri açıklandı ve altı anlaşma imzalandı.
Bildiride, “Bu ziyaret, dost iki ülkenin siyasi liderliklerinin, tarihi geçmişi olan ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin artırılmasına verdikleri önemin bir göstergesidir. Taraflar, İşbirliği için Ortaklık Komitesinin ikinci toplantısının önümüzdeki aylarda yapılmasına karar vermişlerdir. Kuveyt tarafı, Kuveyt vatandaşlarının Türkiye’ye giriş vizesinden muaf tutulması kararından dolayı teşekkürlerini sunmuş, 2016 yılı sonunda sayıları 180 bin kişiye ulaşan, turistik amaçla Türkiye’yi ziyaret eden Kuveyt vatandaşlarına sağlanan kolaylıklardan dolayı minnettarlığını dile getirmiştir” denildi.
Bildiride iki ülke arasında ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğinin ulaştığı düzeyden memnuniyet dile getirilirken, “İki Başbakan işbirliğinin derinleştirilerek genişletilmesi amacıyla çalışmaların devam etmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Türk tarafı, yaklaşık 1.5 milyar dolara ulaşan Türkiye’deki Kuveyt yatırımlarının daha da artırılması çağrısında bulunmuştur. İki taraf ayrıca, özel sektör ve işadamlarının, bankacılık ve inşaat başta olmak üzere karşılıklı olarak çeşitli sektörlerde güçlü bir şekilde faaliyet göstermesinden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.
Bu çerçevede, Kuveyt’te bedeli 6.3 milyar doları aşan projeleri üstlenen Türk şirketlerinin faaliyetlerine vurgu yapmışlardır. Askeri ve savunma sanayii işbirliği alanında, iki taraf da, Savunma Bakanlıkları arasındaki mevcut işbirliğinin sürdürülmesine özel önem atfettiklerini belirtmişlerdir” ifadelerine yer verildi.
Bildiride bölgesel ve uluslararası konular bağlamında tarafların Katar’a ilişkin krizi de ele aldıkları belirtilerek, “Körfez İşbirliği Konseyi içinde devam eden krizden duydukları endişeyi dile getirmiş, Türk tarafı bu krizin çözümü için Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah’ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarına tam desteğini ifade etmiştir. İki taraf, uluslararası barış ve güvenliği artırmaya yönelik tüm çabaların desteklenmesinin önemi konusunda mutabık kalmışlardır. Taraflar, terörle mücadele ve terörün yok edilmesi yönündeki uluslararası çabaların birleştirilmesinin önemine vurguyla, terör eylemlerinin herhangi bir din veya kültürle ilişkilendirilmesi gayretlerinin toptan reddedilmesi çağrısında bulunmuşlardır” denildi. Bildiride, Yıldırım’ın FETÖ terör örgütüyle mücadelede sergilediği destekten dolayı Kuveytli mevkidaşına teşekkür ettiği de kaydedildi.
6 anlaşma imzalandı
Görüşmelerin ardından iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. Yatırımların artırılması için çifte vergilendirmenin kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın yanı sıra şu anlaşmalar imzalandı: “Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuveyt Devleti Milli Muhafız Komutanlığı Personelinin eğitim ve Öğretimi Alanında İşbirliği Protokolü; Sivil Havacılık Otoritesi ile Kuveyt Devleti Sivil Havacılık Otoritesi Arasında anlaşma; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Kuveyt Devleti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Düzenleme Kurumu Arasında Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Alanında mutabakat; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında işbirliği; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme ve Geliştirme İdaresi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ulusal Fonu Arasında Mutabakat.”
Rudd’la görüştü
Başbakan Yıldırım, dün ayrıca İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd’u kabul etti. Görüşmede ekonomi, terörle mücadele, güvenlik ve savunma sanayi dahil, tüm alanlarda ikili iş birliğini daha da ilerletme yönündeki kararlılık teyit edildi.
TRT
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