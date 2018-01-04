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Türkiye, ABD'den o ismi isteyecek

Türkiye, ABD'den o ismi isteyecek.18303
  • Giriş : 04.01.2018 / 17:55:00
  • Güncelleme : 04.01.2018 / 17:55:37

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden Hüseyin Korkmaz'ı isteyecek.

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Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kumpasçısı eski polis Hüseyin Korkmaz'ı isteyecek.

17 ve 25 Aralık kumpas davalarının sanığı FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı verildi.

Ayrıca Korkmaz'ın ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.

FETÖ firarisi eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'de yargılandığı davada tanıklık yapmıştı.

ABD’de yaşadığını ve çalışmadığını söyleyen Korkmaz, ABD hükümetinden yardım alıp almadığı sorusunu "Savcılık toplam 900 dolar verdi, FBI 50 bin dolar verdi" şeklinde yanıt vermişti.

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