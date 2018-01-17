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Türkiye-ABD krizinde gözler saat 19.00'da

Türkiye-ABD krizinde gözler saat 19.00'da.16052
  • Giriş : 17.01.2018 / 11:15:00

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan kriz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Büyüyen Beşik

Suriye sınırına eli kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG güçlerini yerleştirmeye hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri'ne Ankara'dan tepki yağdı. Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı açıklama yapacak.

PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG komutasındaki Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) 30 bin kişilik sınır ordusu kurulmasına yönelik hazırlığın Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde neden olduğu gerilim sürerken bugün gözler ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’da olacak.

Ankara açısından pek çok hayati detay bu konuşmada gizliTillerson, Stanford Üniversitesi’nin düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü’nde TSİ 19.30’da ABD’nin Suriye stratejisini açıklayacağı bir konuşma yapacak. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın uzun süredir Beyaz Saray’daki Ulusal Güvenlik Konseyi ile birlikte üzerinde çalıştığı konuşma DEAŞ’la savaşın büyük ölçüde sona ermesinin ardından Washington’ın Suriye’deki siyasi geçiş sürecinde stratejisinin ne olacağına dair önemli ipuçları içermesi bekleniyor.

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre Rex Tillerson’ın kritik Suriye konuşmasında ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Cenevre sürecinde temsil edilmesine yönelik desteğine doğrudan olmasa dahi dolaylı atıf olacak. Ankara’nın son günlerdeki yüksek tondaki tepkileri dikkate alınarak son hali verilen konuşmada bu bölümün ‘Kuzeydoğu Suriye’deki bütün etnik grupların temsili’ şeklinde bir formülasyon içinde yeniden yazıldığı öğrenildi.

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