Türkiye, ABD'li oyuncuların giriş izni verilmedi
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim gün geçtikçe yükseliyor. Rusya, 'Nadejda Orenburg' Basketbol kulübünde forma giyen 2 ABD'li basketbolcunun Türkiye'ye girmediğini belirtti.
Nadejda Orenburg ile Fenerbahçe kadın Basketbol takımları arasındaki Avrupa Ligi başlangıç maçı yarın oynanacak. Maç öncesi Rus basınına konuşan Nadejda Orenburg Basketbol kulübünün Başkanı Oleg Hramkin ABD vatandaşı olan 2 basketbolcunun, Türkiye'ye girişinin yasaklandığını açıkladı.
Hramkin, “Türk yetkililer ABD’li Emma Cannon ile Brionne Jones’un girişini yasakladı. Resmi sebep Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ani bozulma. Kulüp iki kilit oyuncusu olmadan sezona başlayacak” ifadelerini kullanıldı.
Durumun 'skandal' olduğunu vurgulayan Hramkin, Avrupa Ligi’ne iki basketbolcu olmadan başlayacaklarını ancak buna rağmen kazanacaklarını belirtti.
ABD’nin Türkiye’den vizeleri durdurmasının ardından Türkiye de aynı adımı atmıştı.
HÜRRİYET
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