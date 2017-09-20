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Türkiye, Afrin'i 3 yerden kuşattı

Türkiye, Afrin'i 3 yerden kuşattı.16829
  • Giriş : 20.09.2017 / 09:32:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK yuvası Afrin'i üç bölgeden kuşattı.

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Afrin'de yuvalanan terör örgütü PKK'ya karşı Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Sınıra gerçekleştirilen askeri sevkiyatlarla Afrin üç koldan kuşatılmış oldu. TSK, Afrin için lojistik ve ikmal hattı da kurdu.

Reyhanlı-Bükülmez’den Kilis’e kadar yaklaşık 100 kilometrelik bölgede büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Nasıriye, Şeyh Hadid, Sate, Racu, Meydan Akbis, Bülbül gibi sınırın Suriye tarafında kalan yerleşim birimlerinden Türkiye’ye yönelik sızmaların önüne geçmek için de önlemler alındı. Bu kapsamda, PKK’nın Türkiye sızmak için sıklıkla kullandığı Amanoslar’da güvenlik birimleri alarm durumuna geçti. Buradan bir sızmaya da izin verilmeyecek.

Mülteci kamplarının da olduğu ve Suriyeli muhaliflerle PKK’nın cephe hattı konumundaki Atme’de de TSK hat genişletme çalışmasına başladı. Bu çalışmayla birlikte TSK, Afrin’i üç yönden sarmış oldu. Öte yandan Fırat Kalkanı bölgesinde konuşlu bulunan TSK üsleri ile TSK destekli muhaliflerin de harekât için hazırlıklarını devam ettiriyor. Askeri kaynaklar harekâtın ana amacının Afrin’deki teröristleri dünyadan izole etmek olduğunu belirtse de ayrıntıya girmedi. PKK’nın Suriye’de savaşın çıkmasının ardından ele geçirdiği ilk yerleşim yerlerinden biri olan Afrin, PKK’nın psikolojik ve stratejik açıdan önem verdiği bölgelerden biri. Akdeniz’e açılma planında anahtar rolü üstlenen Afrin’e Halep’ten takviye kuvvet çekildiği ileri sürülüyor. Bölgede sık sık muhaliflerle PKK’lılar arasında çatışmalar yaşanıyor.

Mehmetçik, Astana’da yapılan anlaşma kapsamında İdlib’de güvenliği sağlamaya hazırlanırken, Hatay-Kilis hattındaki askeri sevkiyat dün de devam etti. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki askeri birliklerden hareket eden ve trenle İskenderun Garı’na ulaşan araçlar, askeri personel tarafından vagonlardan indirildi. Alınan güvenlik önlemleri sonrası araçlar Ahmet Tor Kışlası’na nakledildi. Tank, obüs ve zırhlı araçlar sınır bölgelerinde konuşlandırılacak.

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