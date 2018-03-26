Türkiye, Antarktika'ya üs kuruyor
Türkiye'den kritik hamle. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, geçen yıl Antrarktika'ya gönderilen araştırma gemisinin ardından bölgede kalıcı bir üs kurulacağını bildirdi.
15 Mart'ta geçici ilk üssümüzün kurulduğunu belirten Bakan Özlü, "Türkiye, Antarktika'da bilim seferi düzenliyor. Antarktika'da bilimsel araştırmalar yapmak üzere kalıcı bir üs kurmak için çalışıyoruz. Şuan üssü nereye kurabileceğimiz noktasında fizibilite etüdü yapılıyor." ifadelerini kullandı.
Antarktika'da en uygun noktaya üs kurulacağını dile getiren Bakan Faruk Özlü, "Geçtiğimiz yıl 17 nokta belirlendi. Bu sene tekrar üzerinden gideceğiz. En uygun noktada Türkiye'ye bir üs kuracağız" şeklinde konuştu.
HABER7
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