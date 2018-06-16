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Türkiye ayağa kalktı! Validen flaş açıklama!

Türkiye ayağa kalktı! Validen flaş açıklama!.14108
  • Giriş : 16.06.2018 / 08:58:00
  • Güncelleme : 16.06.2018 / 08:58:54

Sakarya Valisi'nden bacakları ve kuyruğu kesildikten sonra ölen köpek hakkında açıklama geldi.

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunun ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpek hakkında Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, açıklama yaptı. Vali Balkanlıoğlu, "İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor." dedi.

Kendisinin de bu konuda hayvanseverleri desteklediğini ifade eden Balkanlıoğlu, "Yüzevler Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alana gittiklerinde acı içinde ayakları kesilmiş yavru köpeğimizi görüyorlar. Tedavisinin yapılması için veterinere, oradan da İstanbul'daki veteriner kliniğe götürüyorlar fakat müdahaleye rağmen yavru köpeğimiz maalesef kurtarılamıyor." diye konuştu.

Balkanlıoğlu, olayı görür görmez emniyet ve jandarma birimlerine konunun araştırılması için talimat verdiğini aktararak, "Olayın jandarma bölgesinde olduğunu öğrendik. Tabii orada yol çalışması olduğu için iş makineleri çalışıyor. İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor. İş makinesi operatöründen kaynaklıysa burada kasıt var mı yok mu hepsine bakılıyor. İş makinesi de olsa gereğini yapacağız çünkü orada bir canlı var mı yok mu, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu iş birileri tarafından mı yapıldı, buna da çok yönlü bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavru köpeği o halde görünce çok üzüldüğünü, kendisinin de hayvan beslediğini dile getiren Balkanlıoğlu, "Şiddetle kınıyorum. Gerek adli gerek idari ne işlem varsa bu işin sorumluları hakkında her türlü cezayı uygulayacağız. İş makinesi operatörü de olsa gerekli cezayı uygulayacağız." dedi. 

TRT

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