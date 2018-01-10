Türkiye'de AB üyeliğine destek artıyor
İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Türkiye'nin son durumunu değerlendirdi. 2017 yılında Türk halkının Avrupa Birliği'ne desteğin arttığı bildirildi.
Rapora göre AB ülkeleri ile Türkiye arasında her ne kadar siyasi gerilimler yaşansa da Türk halkının AB üyeliğine verdiği destek dikkat çekti.
Araştırma sonucunda bir önceki yıl yüzde 75,5 olan AB üyeliğine destek 2017 yılında yüzde 78,9'a yükseldi. Üyeliğe karşı çıkanların oranı ise yüzde 21,1.
NTV
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