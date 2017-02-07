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Türkiye'de ameliyat patlaması

Türkiye'de ameliyat patlaması.19932
  • Giriş : 07.02.2017 / 08:45:00

Türkiye'de son 5 yılda yapılan ameliyat sayısı 570 bin arttı.

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CHP'li vekil Murat Emir'in soru önergesine Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan yanıt geldi. Akdağ'ın verdiği rakamlarla ülkede ameliyat patlaması yaşandığı ortaya çıktı. Buna göre, hastanelerde son 5 yılda ameliyat sayısı rekor düzeyde arttı.

Önergeyi Sağlık Bakanlığı kayıtlarıyla yanıtlayan Bakan Akdağ’ın verdiği rakamlara göre, tüm Türkiye’deki hastanelerde son 5 yılda yapılan ameliyat sayısında 569 bin 568 artış oldu. Sağlık Bakanı Akdağ’ın bu konuyla ilgili verdiği rakamlar şöyle:

2011 yılında Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 2 milyon 209 bin 326, üniversite hastanelerinde 617 bin 477, özel hastanelerde 1 milyon 373 bin 774 ameliyat yapıldı.

Bu rakam 2015 yılında Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 2 milyon 364 bin 595, üniversite hastanelerinde 801 bin 424, özel hastanelerde ise 1 milyon 604 bin 126’ya yükseldi.

2011 yılında acile başvuru sayısı 94 milyon 781 bin 306 iken, rakam 2015 yılında 110 milyon 915 bin 407’ye tırmandı.

Yine 2011 yılında Sağlık Bakanlığı hastanelerine yılda 254 milyon 342 bin 943 başvuru olurken, bu rakam 2015 yılında 306 bin 825 bin 524’e çıktı. Üniversite hastanelerine başvuru sayısı ise 24 milyon 437 bin 107’den 34 milyon 539 bin 363’e, özel hastanelerde 59 milyon 69 bin 86’dan 77 milyon 581 bin 931’e yükseldi.

Bu verilere göre, ameliyat sayıları son 5 yılda 569 bin 568, acile başvuru sayısı 16 milyon 134 bin 101, hasta başvuru sayısı ise 80 milyon 732 bin 395 arttı.

CHP’li Murat Emir, bu rakamlar üzerine konuyla ilgili Hürriyet’e özetle şunları söyledi: “AKP’nin yıllardır ‘Sağlıkta Dönüşüm’ adı altında yürüttüğü politikalar artık sürdürülemez noktada. Hem hasta başvuru hem de acil servislere başvuru sayısı büyük oranda yükseldi. İstatistiklere göre acil servislere başvuranların sayısı 5 yıllık dönemde yüzde 17 arttı. Bunun sebebi, vatandaşın, normal poliklinik hizmetleri sırasında birçok ödeme yapmak zorunda bırakılması, bundan kaçış yolu olarak da acil servislere yönelmesi. İstatistiklerin gösterdiği bir diğer gerçek, artan sağlık maliyetlerinin, özel hastanelere kâr yazıldığı, yoksul vatandaşın sırtına yük olduğu. Özel hastanelerin vatandaşların sağlığını hiçe sayarak yüksek oranda ameliyat yaptığını da görüyoruz.”

HÜRRİYET

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