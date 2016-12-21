Facebook Twitter Rss

Türkiye'den ABD'ye: FETÖ yaptı

Türkiye'den ABD'ye: FETÖ yaptı.15879
  • Giriş : 21.12.2016 / 08:50:00
  • Güncelleme : 21.12.2016 / 08:49:41

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikasti konusunda ABD'li bakan Keryy ile görüşme yapan Çavuşoğlu, Rusya ve Türkiye'nin olayı FETÖ'nün yaptığı konusunda birleştiğini vurguladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD tarafının talep ettiği görüşmenin başında Kerry, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade ettiği ve başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, yaşanan elim olaydan Türkiye'nin de büyük üzüntü duyduğunu ve Lavrov ile merhum Büyükelçi Karlov'un cenazesinin Moskova'ya varışını beklemekte olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, görüşmede, saldırının arkasında FETÖ olduğunu hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın bildiğini Kerry'e anlattı ve saldırgan hakkında kendisiyle bilgi paylaşımında bulundu.

Görüşmede daha sonra, Moskova'da gerçekleştirilen Suriye konulu üçlü toplantı gündeme geldi ve Çavuşoğlu toplantı sonunda yapılan ortak açıklamanın toplantıda ele alınan temel hususları yansıtmakta olduğunu ifade etti.
Kerry'nin sorusu üzerine Çavuşoğlu Kıbrıs bağlamındaki son gelişmeler hakkında da muhatabına bilgi verdi.

ABD DIŞİŞLERiNDEN AÇIKLAMA: GÜLÜNÇ BİR İDDİA
Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında, Bakan Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Kerry ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Kerry'nin telefon görüşmesinde "silahlı saldırının arkasında ABD'nin olduğu" yönündeki söylemlerden dolayı kaygılarını ilettiğini belirten Kirby, şunları kaydetti:

"Kerry, Dışişleri Bakanı ile (Çavuşoğlu) yaptığı görüşmede ‘Gülen'in ABD'de olmasından dolayı Amerika'nın dün gerçekleşen bu dile alınamayacak suikastın bir parçası olduğu veya desteklediği yönündeki söylemlerden dolayı endişelerini gündeme getirdi. Bu gülünç bir iddia. Bunun gerçekliğine ilişkin hiçbir şey ortada yok. Kerry de bugün yaptığı görüşmede bunu açıkça dile getirdi."

KERRY İLE LAVROV GÖRÜŞTÜ
Öte yandan ABD Dışişleri, Kerry ve Lavrov'un telefon görüşmesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Kerry'nin Karlov'un öldürülmesi sonrasında duyduğu derin üzüntüyü Lavrov'a aktardığı belirtilen açıklamada, ABD'nin de gerekli görülmesi durumunda Rusya ve Türkiye'nin yürüttüğü soruşturmaya yardımcı olabileceği belirtildi.
Görüşmede, iki bakanın ayrıca, Suriye konusunu da ele aldığı kaydedildi.

Havai fişek faciası: 26 ölü

Kirby: ABD bir kenara atılmadı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tutuklandı

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tutuklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın danışmanı FETÖ'den tutuklandı.

Kılıçdaroğlu'ndan El Bab açıklaması geldi

Kılıçdaroğlu'ndan El Bab açıklaması geldi

Kılıçdaroğlu, El Bab operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

 

TBMM Başkanı Azerbaycan'da

TBMM Başkanı Azerbaycan'da

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan ziyaretinde.

Meclis'ten geçti! Para ve hapis cezası

Meclis'ten geçti! Para ve hapis cezası

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı'nın ilk dört bölümünde yer alan 112 madde Meclis'ten geçti.

 

Erdoğan'ın doğum gününde açılacak

Erdoğan'ın doğum gününde açılacak

Türkiye'nin en büyük projesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı.

Kılıçdaroğlu'ndan Putin'e mektup

Kılıçdaroğlu'ndan Putin'e mektup

Kılıçdaroğlu, yaşanan kötü hadise nedeniyle Vladimir Putin'e mektup yazdı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya