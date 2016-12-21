Türkiye'den ABD'ye: FETÖ yaptı
Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikasti konusunda ABD'li bakan Keryy ile görüşme yapan Çavuşoğlu, Rusya ve Türkiye'nin olayı FETÖ'nün yaptığı konusunda birleştiğini vurguladı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD tarafının talep ettiği görüşmenin başında Kerry, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade ettiği ve başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, yaşanan elim olaydan Türkiye'nin de büyük üzüntü duyduğunu ve Lavrov ile merhum Büyükelçi Karlov'un cenazesinin Moskova'ya varışını beklemekte olduğunu belirtti.
Çavuşoğlu, görüşmede, saldırının arkasında FETÖ olduğunu hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın bildiğini Kerry'e anlattı ve saldırgan hakkında kendisiyle bilgi paylaşımında bulundu.
Görüşmede daha sonra, Moskova'da gerçekleştirilen Suriye konulu üçlü toplantı gündeme geldi ve Çavuşoğlu toplantı sonunda yapılan ortak açıklamanın toplantıda ele alınan temel hususları yansıtmakta olduğunu ifade etti.
Kerry'nin sorusu üzerine Çavuşoğlu Kıbrıs bağlamındaki son gelişmeler hakkında da muhatabına bilgi verdi.
ABD DIŞİŞLERiNDEN AÇIKLAMA: GÜLÜNÇ BİR İDDİA
Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında, Bakan Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Kerry ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı.
Kerry'nin telefon görüşmesinde "silahlı saldırının arkasında ABD'nin olduğu" yönündeki söylemlerden dolayı kaygılarını ilettiğini belirten Kirby, şunları kaydetti:
"Kerry, Dışişleri Bakanı ile (Çavuşoğlu) yaptığı görüşmede ‘Gülen'in ABD'de olmasından dolayı Amerika'nın dün gerçekleşen bu dile alınamayacak suikastın bir parçası olduğu veya desteklediği yönündeki söylemlerden dolayı endişelerini gündeme getirdi. Bu gülünç bir iddia. Bunun gerçekliğine ilişkin hiçbir şey ortada yok. Kerry de bugün yaptığı görüşmede bunu açıkça dile getirdi."
KERRY İLE LAVROV GÖRÜŞTÜ
Öte yandan ABD Dışişleri, Kerry ve Lavrov'un telefon görüşmesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Kerry'nin Karlov'un öldürülmesi sonrasında duyduğu derin üzüntüyü Lavrov'a aktardığı belirtilen açıklamada, ABD'nin de gerekli görülmesi durumunda Rusya ve Türkiye'nin yürüttüğü soruşturmaya yardımcı olabileceği belirtildi.
Görüşmede, iki bakanın ayrıca, Suriye konusunu da ele aldığı kaydedildi.
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