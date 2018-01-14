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Türkiye'den ABD'ye jet yanıt

Türkiye'den ABD'ye jet yanıt.20995
  • Giriş : 14.01.2018 / 19:02:00

ABD'den skandal kararına Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan yanıt geldi.

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Kalın, "ABD DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG’ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hâle getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Bu durumun kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir." dedi. Kalın, "Türkiye ulusal güvenliği için tedbirleri almaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD'den YPG ordusuna ilişkin bir açıklama geldi. Koalisyon'dan, "Milislerden yeni bir sınır güvenlik gücü için çalışıyoruz. Yeni sınır güvenliği birimi 30 bin kişiden oluşabilir" açıklaması yapıldı.

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