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Türkiye'den ABD'ye karşı flaş hamle

Türkiye'den ABD'ye karşı flaş hamle.17851
  • Giriş : 20.12.2017 / 15:25:00

Amerika'nın şaka gibi vize açıklamasına Ankara'dan yanıt geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk vatandaşları ile ilgili yaptığı vize açıklamasını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, karşılıklı olarak limitler koyulacağını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD ile vizelere ilişkin yaşanan süreç için, “Bu meseleyi bütün olarak iyileştirmek lazım. Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak lazım. ABD’nin bu tutumu, ABD vatandaşlarının işlerini de zorlaştırıyor. Biz de karşılıklı olarak belirli limitler koyuyoruz” dedi.

TRT

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