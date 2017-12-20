Türkiye'den ABD'ye karşı flaş hamle
Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk vatandaşları ile ilgili yaptığı vize açıklamasını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, karşılıklı olarak limitler koyulacağını belirtti.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD ile vizelere ilişkin yaşanan süreç için, “Bu meseleyi bütün olarak iyileştirmek lazım. Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak lazım. ABD’nin bu tutumu, ABD vatandaşlarının işlerini de zorlaştırıyor. Biz de karşılıklı olarak belirli limitler koyuyoruz” dedi.
TRT
DİĞER HABERLER
TSK'ya 4 ton at eti satmışlar
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 4 ton at eti satıldığı iddiası ortalığı karıştırdı.
Ankara'da çatışma: 2 kişi öldü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Enes Kanter hakkında iddianame!
FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen Enes Kanter hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul Ümraniye'de sunta fabrikası tutuştu
İstanbul Ümraniye'de sunta fabrikasında çıkan yangın korkuttu.
Çapkın ve Mutlu için flaş kararlar
FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan iki isim için flaş kararlar verildi.
İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek dehşeti
İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek ile kapıya çıkan şahıs korkulu anlar yaşattı.