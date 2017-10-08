Facebook Twitter Rss

Türkiye'den 'ABD'ye misilleme

Türkiye'den 'ABD'ye misilleme.21111
  • Giriş : 08.10.2017 / 23:47:00
  • Güncelleme : 08.10.2017 / 23:49:07

Türkiye, ABD'nin skandal kararının sonrasında misilleme ile karşılık verdi!

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

ABD Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'den yapılan vize başvurularının askıya alındığını bildirdi. Bu kararın ardından flaş bir son dakika haberi ajanslara düştü. Türkiye de vize misillemesi yaparak, ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı.

ABD'nin aldığı ve ABD Büyükelçiliği Twitter hesabı üzerinden duyurduğu vize kararı sonrasında Türkiye de aynı şekilde vize misillemesi yaptı. Türkiye Washinton Büyükelçiliği Twitter hesabı üzerinden ABD'nin yaptığı açıklamaya benzer bir açıklama yaparak vize ve e-vize uygulamalarının askıya alındığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Erdoğan, Naim Süleymanoğlu'nu ziyaret etti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD vizeleri süresiz durdurdu

ABD vizeleri süresiz durdurdu

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'den başvuruların süresiz durdurulduğunu açıkladı.

Barzani, arayı iyi tutmak istiyor

Barzani, arayı iyi tutmak istiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı, Neçirvan Barzani, Türkiye ile arayı iyi tutmanın gayre

 

Irak çağrı yaptı: Kapıları kapatın

Irak çağrı yaptı: Kapıları kapatın

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve İran’a “IKBY ile olan sınır kapılarını kapatması” çağrısında bu

Trump: İşe yarayacak tek bir şey var

Trump: İşe yarayacak tek bir şey var

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ilgili konuşurken, işe yarayacak tek bir şeyin olduğunu söyledi.

 

IKBY'den Türkiye yorumu: Bela aramıyoruz!

IKBY'den Türkiye yorumu: Bela aramıyoruz!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Türkiye ile ilgili bir açıklama geldi.

Flaş! Rus askeri helikopteri acil iniş yaptı!

Flaş! Rus askeri helikopteri acil iniş yaptı!

Mi-28 tipi Rus askeri helikopteri acil iniş yapmak zorunda kaldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya