Türkiye'den 'ABD'ye misilleme
ABD Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'den yapılan vize başvurularının askıya alındığını bildirdi. Bu kararın ardından flaş bir son dakika haberi ajanslara düştü. Türkiye de vize misillemesi yaparak, ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı.
ABD'nin aldığı ve ABD Büyükelçiliği Twitter hesabı üzerinden duyurduğu vize kararı sonrasında Türkiye de aynı şekilde vize misillemesi yaptı. Türkiye Washinton Büyükelçiliği Twitter hesabı üzerinden ABD'nin yaptığı açıklamaya benzer bir açıklama yaparak vize ve e-vize uygulamalarının askıya alındığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan ise henüz bir açıklama gelmedi.
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