Türkiye'den Barzani'ye: Garantör olabiliriz
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile ilgili Dışişleri Bakanı Mesut Barzani'den açıklama geldi. Çavuşoğlu, IKBY ile Irak arasında arabuluculuk yapabileceklerini belirtti.
Türkiye'den tartışmalı referanduma sayılı günler kala Barzani'ye son bir teklif sundu. Al-Monitor’e röportaj veren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun, Irak Anayasası’na aykırı olduğunu söyledi. Referandumdan rahatsız olduklarını tekrarlayan Çavuşoğlu, referandum sürecinin durdurulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) rol oynayabileceğini belirtti.
"BÜYÜK BİR HATA"
Referandum kararını "büyük bir hata" olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "-Referandumun Kürt Bölgesi’nin çıkarına olmadığını ve bölgenin güvenliğine hizmet etmeyeceğinin" altını çizdi.
ağdat ile Erbil arasında arabuluculuk yapabileceklerini söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ve IKBY’nin adını vereceği diğer ülkelerle birlikte arabulucu olabiliriz, haklarının garantörü bile olabiliriz" diye konuştu. Çavuşoğlu, bu konuda Ankara'nın her türlü yardımı yapmaya açık olduğunu vurguladı.
EKONOMİK KRİZDE OLDUKLARI HATIRLATILDI
Çavuşoğlu ayrıca, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin ekonomik krizde olduğunu ve Türk şirketlerine ödeme yapamadığını da hatırlattı.
IKBY SORUMLUSU İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan KBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Mustafa ile de görüşen Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Mesajlarımızı bir kez daha vurguladık" ifadesini kullandı.
TÜRKİYE
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