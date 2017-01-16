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Türkiye'den dış basına THY tepkisi!

Türkiye'den dış basına THY tepkisi!.23560
  • Giriş : 16.01.2017 / 14:09:00

Düşen kargo uçağının THY uçağı olarak duyurulması tepkiye neden oldu.

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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düşen kargo uçağının dış basın tarafından Türk Hava Yolları'na (THY) ait olduğunu açıklaması sosyal medyayı karıştırdı. Reuters, AFP ve ve BBC'nin haberine hükümet cephesinden sert eleştiriler geldi.

Uluslararası basındaki 'THY uçağı' iddialarının ilk kaynaklarından biri Reuters haber ajansı oldu. Reuters, Kırgız hükümetinden yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberini saat 06.00 sularında geçti.

Saat 07.30'da da AFP, düşen uçağın THY'ye ait olduğu iddiasını ortaya attı.

Reuters saat 08.00'de haberini, uçağın ACT Havayolları'na ait olduğunu belirterek güncelledi.

AFP ise 10.30'da servis ettiği haberinden, 'THY' bilgisini çıkardı ve 11.45'te yayımladığı düzeltmede, "Kırgız hükümeti yanlışlıkla uçağın THY'ye ait olduğunu belirtti" ifadesini kullandı.

BBC O TWEET'İ UZUN SÜRE SİLMEDİ

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin internet sitesinin manşetindeki haberde de "Hong Kong'dan kalkan THY uçağı evlerin üzerine düştü" başlığı atıldı. Uzun süre manşetten bu başlıkla verilen haberdeki "THY iddiası" uzun süre sonra kaldırıldı.

BBC'nin Twitter hesabından TSİ 07.35'te atılan tweet ise yaklaşık altı saat sonra silindi.

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