Türkiye'den flaş NATO kararı
İstanbul'da ünlü gece kulübünde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı sonrası NATO Genel Merkezi'nde bayraklar yarıya indirilecek.
Hain saldırı sonrası bayrakların yarıya indirilmesi teklifi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi.
Stoltenberg, üye ülkelere "Müttefik Türkiye'deki terör saldırısının ardından, hayatını kaybedenlerin anısına NATO karargahının şeref meydanındaki üye ülkelerin bayrakları ile İttifak'ın simge bayrağının yarıya indirilmesi" teklifinde bulundu.
NATO üyesi tüm ülkeler de Türkiye ile dayanışma içerisinde olmak amacıyla Stoltenberg'in teklifini oy birliği ile kabul etti. Bayraklar, 2 gün boyunca yarıya indirilmiş şekilde kalacak
DİĞER HABERLER
Barbaros Şansal'a saldırı
Reina saldırısı öncesindeki video paylaşımı ile tepkilerin odağı haline gelen Barbaros Şansal, sınır
Kırgızistan'dan saldırgan açıklaması!
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da yaşanan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.
İngilizlerden Türkiye için açıklama
İstanbul'da yaşanan hain saldırı için İngiliz yazardan anlamlı bir tepki geldi.
Ruhani: Terör virüs gibi müptela edecek
Ruhani, dünyadaki terörle mücadele konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Putin'den 'Reina' mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, 39 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
İngiltere'den Türkiye'deki vatandaşlara uyarı
İngiltere, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını dikkatli olmaları hususunda uyardı.