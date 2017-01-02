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Türkiye'den flaş NATO kararı

Türkiye'den flaş NATO kararı.25171
  • Giriş : 02.01.2017 / 12:37:00

İstanbul'da düzenlenen katliam için NATO'dan flaş hamle geldi.

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İstanbul'da ünlü gece kulübünde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı sonrası NATO Genel Merkezi'nde bayraklar yarıya indirilecek.

Hain saldırı sonrası bayrakların yarıya indirilmesi teklifi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi.

Stoltenberg, üye ülkelere "Müttefik Türkiye'deki terör saldırısının ardından, hayatını kaybedenlerin anısına NATO karargahının şeref meydanındaki üye ülkelerin bayrakları ile İttifak'ın simge bayrağının yarıya indirilmesi" teklifinde bulundu.

NATO üyesi tüm ülkeler de Türkiye ile dayanışma içerisinde olmak amacıyla Stoltenberg'in teklifini oy birliği ile kabul etti. Bayraklar, 2 gün boyunca yarıya indirilmiş şekilde kalacak

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