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Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

Türkiye'den İsrail'e sert tepki!.24230
  • Giriş : 06.07.2018 / 09:44:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in bedevi evleri kararına sert tepki geldi.

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İsrail'in Filistin'de bulunan Ebu Nevvar bedevi topluluğuna ait evleri yıkması ile ilgili Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamasında kararı şiddetle kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Abu Nuwwar Bedevi topluluğuna ait evleri yıkmasını ve Han el-Ahmar Bedevi Bölgesi’nde yıkım çalışmalarına başlamasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail makamları tarafından fütursuzca sürdürülen bu eylemler, birleşik ve bağımsız Filistin Devleti perspektifini risk altına sokmaktadır. İsrail'in bölgede gerilimi artıran ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden hukuk dışı faaliyetlere bir an evvel son vermesi elzemdir."

Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarına giden yolları dün sabahtan itibaren kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı.

Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkmaya gelen ekiplere tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, birçok Filistinliyi darbederken bazılarını da gözaltına almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi mayısta 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

NTV

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