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Türkiye'den Kuzey Kore'ye kınama mesajı

Türkiye'den Kuzey Kore'ye kınama mesajı.10799
  • Giriş : 15.09.2017 / 15:11:00

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore ile ilgili bir açıklama yayınladı.

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Balistik füze denemeleri ile tüm dünyadan tepki gören Kuzey Kore'ye Türkiye'den de eleştiri geldi. Dışişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinde balistik füze denemesini kınayan bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin, 15 Eylül 2017'de bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı sorumsuzca ve kışkırtıcı bir şekilde göz ardı ederek yaptığı balistik füze fırlatımını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi. Açıklamada, Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında ifade bulan yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

TRT

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