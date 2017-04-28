Türkiye'den o görüntülere sert tepki!
Dışişleri Bakanlığı, Makedonya'da 27 Nisan'da meydana gelen olaylardan dolayı endişe duyulduğunu belirtti. Dışişleri, şiddetin hiçbir sorunu çözemeyeceğini açıkladı ve siyasi parti temsilcilerini diyaloğa davet etti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Makedonya'daki siyasi krizle ilgili yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan gelişmelerden kaygı duyulduğu belirtildi. Siyasi parti temsilcilerinin, sorunlara diyalogla çözüm bulmaya davet edildiği açıklama, şöyle:
"Kurulduğu günden itibaren dostane ilişkiler yürüttüğümüz, bağımsızlığını, egemenliğini ve kalkınmasını desteklediğimiz Makedonya Cumhuriyeti'nde uzun süredir yaşanan siyasi krizden kaygı duyuyoruz. 27 Nisan günü meydana gelen olaylar endişe vericidir. Şiddet hiçbir sorunun çaresi değildir. Meydana gelen olaylarda zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Uzun süredir devam eden protestolara karışmayan Makedonya'daki Türk toplumunun bu olaylar karşısında aynı itidalli tavrını korumasını bekliyoruz. Dost Makedonya'da benzeri olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Siyasi parti temsilcilerini sağduyuya ve sorunlara diyalogla çözüm bulmaya davet ediyoruz"
HÜRRİYET
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