Türkiye'den skandal karara tepki!
Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylama sonucu Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması tasarısının kabul edilmesi ile ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği Bakanı Çelik, kararın yok hükmünde olacağını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı karara "Asılsız iddialara ve iftiralara dayanan bu karar söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır" diye tepki gösterdi.
AB Bakanı Ömer Çelik ise raporun iade edileceğini dile getirip şunları söyledi: "AP raporu oylama ile kabul edildi. Objektif, güvenilir olmayan bir takım ifadeler içeriyor. Hiçbir bağlayıcılığı olamayan bir rapordur. Yok hükmündedir. Bağlayıcılığı yoktur" dedi.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin askıya alınmasını isteyen tasarı 477 oyla kabul edildi.AP'nin skandal kararına Dışişileri ve AB Bakanlıklarından peş peşe sert tepki geldi.
RAPOR YOK HÜKMÜNDEDİR
AB Bakanı Ömer Çelik ise raporun yok hükmünde olduğunu ve iade edileceğini dile getirdi. Bakan Çelik şunları söyledi: Maalesef bu rapor, objektif olmayan bir takım ifadeler içeriyor. Bu rapor esas olarak AB Komisyonu'nun yayınladığı raporun AP tarafından değerlendirilmesidir. Bir bağlayıcılığı yoktur, siyasi niteliktedir. Burada objektif ve dengeli olmasını gözetiriz. Eleştirilerden faydalanmanın yollarına bakarız. Ancak bu rapor bu objektiflikten uzak. Özellikle 1915 olaylarının 100. yılıyla ilgili tek taraflı yaklaşım gündeme getirilmiştir. Raporda 15 Nisan 2015 kararına yapılan atıf sadece tarihi çarpıtıyor.
Raporu yok hükmünde kabul ediyoruz. Rapor bize ulaştığında aynen geri gönderilecektir. Maalesef bu raporlar artık değerlendirme kriteri olmaktan çıkmıştır. Gerçekler saptırılmaktadır, önyargılarla ifade edilmektedir. Bu raporda AP tarafından, Anayasa Değişikliği maddelerinin uygulanması durumunda katılım müzakerelerinin askıya alınması belirtilmişti. 16 Nisan referandumu oldukça şeffaf ve yüksek katılımlı bir seçim sonucu halkın tercihini ortaya koymuştur. Türkiye'den talep edilen şey, halkın iradesine duyarsız kalınmasıdır. Referandumun neticesi tabiki uygulanacaktır. AP'nin böyle bir çAğrı yapmaya hakkı yoktur. Bu antidemokratik bir yaklaşımdır. Türkiye'de bir de bu uygulama görülmeden, bu şekilde tavır alınmasının yanlış olduğunu daha önce de söylemiştik. AP'nin uygulanmasın deme hakkı yoktur.
'AP'Yİ REFERANDUM SONUCUNA SAYGILI OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ'
AP'yi referandum sonucuna saygılı olmaya çağırıyoruz.Gümrük birliğinin güncellenmesi konusu iki tarafın da istediği bir durumdur. Şimdiye kadar başarıyla yürüyen bu konuyu bir takım siyasi tartışmaların konusu yapmaları da yanlıştır. Ancak biz bu çağrıları bir yerden tanıyoruz. Bu çağrılar önce Avrupa'da aşırı sağ ve İslam düşmanı kesimler tarafından dillendiriliyor. Sonrasında anaakım medya ve partilerde de görüyoruz.PKK'ya karşı çAğrı yapan AP'ye tavsiyemiz, önce kendi koridorlarında PKK propagandası yapılmasını, PKK sergilerini engellemesidir. FETÖ ile mücadelemiz son derece meşrudur. Türkiye her devletin başvurabileceği gibi, OHAL uygulamasın başvurmuştur. Bütün tedbirler hukuk içerisindedir. Bu ülke ağır bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Tarihin en büyük hukuk mücadelelerinden birini veriyoruz. Herhangi bir şekilde FETÖ'nün bu darbe girişiminin arkasında olduğunun sorgulanmasını kötü niyet olarak kabul ederiz. Bütün kanıtlar ortadadır. Nitekim örgütün üst düzey yöneticilerinin ifadeleri söz konusudur. AP'nin bir özelliği demokratik dayanışma kurumu olmasıdır. AP, insan hakları ve demokrasi okulu olmakla övünür ancak darbe girişimi karşısında Türkiye ile yeterli dayanışma gösterememiştir. Bu kararda imzası olan AP üyelerinin darbe girişiminden sonra buraya gelip meslektaşlarıyla dayanışma içerisinde olması gerekirdi. Türkiye ile AB arasında güven ve diyalog eksikliği vardır.
YENİ BERLİN DUVARI...
Bu ayın 25'inde Dışişleri Bakanımızla Brüksel'de olacağız. AB kurumları ile diyaloğu güçlendiren bir anlayış içerisinde olacağız. Vize serbestisi, göç, terörle mücadele ve gümrük birliği gibi konularda diyaloğu arttıracağız. Türkiye-AB ilişkisinin esası katılım müzakereleridir. Duvarları yıkmak ve köprüler kurmak bugün en önemli meseledir. Vizyon sahibi olmak bunu yapabilmektir. Karar bizde moral bozukluğ uyaratmıyor. Yeni Berlin duvarları oluşturuyorlar.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun (AP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2016 Türkiye Raporu'na ilişkin kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. AB Komisyonunun 2016 Türkiye Raporu'na ilişkin kararın bugün AP Genel Kurulu'nda kabul edildiği belirtilerek, "Taraflı ve objektiflikten uzak şekilde belirli çevrelere hizmet etmek üzere hazırlandığı anlaşılan söz konusu kararın ilişkilerimize olumlu katkısının olmayacağı açıktır. Bu kararın, kısa bir süre içerisinde üç AB Komiseri'nin ülkemizi ziyaret ettiği ve her iki tarafın da ilişkileri geliştirmek için çaba sarf ettiği bir döneme denk gelmesi ayrıca talihsiz bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Türkiye-AB ilişkilerinin temelinin, Türkiye'nin stratejik önceliğinin tam üyelik olduğu ve bu hususta en önemli aracın da katılım müzakereleri olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "AP'nin müzakerelerin ve fonların askıya alınmasına dair benimsediği dil teşvik edici ve yapıcı olmaktan uzaktır. Kararda insan hakları alanında ülkemize haksız eleştiriler yöneltilirken bu konuların istişare edilmesinin doğru yolu olan Yargı ve Temel Haklarla ilgili 23. ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıklı 24. fasılların müzakereye açılması yönteminin siyasi nedenlerle engellenmiş olmasına değinilmemesi açık bir çelişkidir. Benzer şekilde, ülkemizin zor bir dönemden geçmekte olduğu hususu zayıf ifadelerle de olsa teslim edilirken, müzakere eden aday ülke olan ve önemli bir ortak olarak görülen Türkiye'den hak ettiği desteğin esirgenmesi, çelişkili yaklaşımın ve vizyon eksikliğinin bir diğer göstergesidir. Asılsız iddialara ve iftiralara dayanan bu karar söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır."
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu da ,"Taraflı ve objektiflikten uzak şekilde belirli çevrelere hizmet etmek üzere hazırlandığı anlaşılan sözkonusu kararın ilişkilerimize olumlu katkısının olmayacağı açıktır" dedi.
Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün gerçekleşen Türkiye oylaması sonuçlandı, Ankara'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren tasarı kabul edildi.638 üyenin katıldığı oylamada sembolik nitelikteki karar 64'e karşı 477 oy ile kabul edildi, 97 parlamenter ise çekimser kaldı.Bağlayıcı nitelik taşımayan kararla, Türkiye ile ticaret, enerji, ekonomi, göç ve terörle mücadele gibi ortak çıkar alanlarında 'kuvvetli iş birliği' kurulması için çAğrı yapılıyor. Kararda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kınandığı ve AP’nin Türk halkının yanında olduğu belirtiliyor.Terör örgütü PKK’nın saldırılarının kınandığı kararda, örgütün AB terör örgütleri listesinde olduğu hatırlatılıyor ve silah bırakma çağrısında bulunuluyor. Karar metninde ayrıca AB ülkelerinden, PKK'ya ait işaret ve sembollerin yasaklanması konusunda hukuki düzenlemeleri yapmaları isteniyor.AP kararında Akkuyu Nükleer Santrali projesinden vazgeçilmesi gibi bir madde dikkat çekiyor. AP kararında Japon-Fransız ortaklığıyla yürütülen Sinop nükleer santrali ile ilgili bir değerlendirmede bulunulmazken, Rusya'nın dahil olduğu Akkuyu projesinin durdurulması isteniyor.
MİLLİYET
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