Facebook Twitter Rss

Türkiye'den sonra Katar da S-400 alıyor

Türkiye'den sonra Katar da S-400 alıyor.28203
  • Giriş : 25.01.2018 / 15:32:00

Türkiye ve Hindistan'dan sonra Katar da S-400 füze sistemi alıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nin eleştirilerine rağmen Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alan Türkiye'nin ardından Hindistan ve Katar da S-400 satın almak için sıraya girdi.

Katar'ın Rusya büyükelçisi, ülkesinin S-400 füze savunma sistemi satın almak için Rusay ile görüşme yaptığını söyledi.

Katar'ın Rusya Büyükelçisi Fahad bin Muhammed el Atiye Rusya ile S-400 füze savunma sistemi görüşmelerinin ileri aşamada olduğunu söyledi.

Büyükelçi El Atiye, Katar ile Rusya arasında ekim ayında askeri ve teknik işbirliği anlaşması imzalandığını hatırlattı.

Bu işbirliğinin askeri donanım, eğitim ve ekipman içerdiğini söyledi. Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez komşularının da içinde yer aldığı dört ülkeyle aylardır derin bir diplomatik kriz yaşıyor.

Rusya, krizin başladığı haziran ayından bu yana Ortadoğu'da daha aktif bir politika izliyor.

Moskova, bu süreçte Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölgesel güçlere de S-400 sattı.

NTV

Operasyon, turizmi nasıl etkiler?

Almanya'dan Türkiye'ye büyük şok

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Mumya, İngiliz Bakan Boris'in atası çıktı

Mumya, İngiliz Bakan Boris'in atası çıktı

18. yüzyıldan kalma mumya, İngiliz Bakan Boris'in atası çıktı

Rusya: ABD ülkeyi bölmeye çalışıyor

Rusya: ABD ülkeyi bölmeye çalışıyor

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ne Suriye politikası konusunda tepki gösterdi.

 

ABD: Rusya, Türkiye ile aramızı açıyor

ABD: Rusya, Türkiye ile aramızı açıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nden Afrin ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Amerikalı bakan o dava için ifade verdi

Amerikalı bakan o dava için ifade verdi

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Sessions ifade verdi.

 

8,1 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı geldi

8,1 şiddetinde deprem! Tsunami uyarısı geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde 8,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Obama'nın kızı sevgilisiyle kol kola yakalandı

Obama'nın kızı sevgilisiyle kol kola yakalandı

Eski ABD Başkanı Obama'nın kızı sevgilisiyle kol kola yakalandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya