Türkiye'den sonra Katar da S-400 alıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin eleştirilerine rağmen Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alan Türkiye'nin ardından Hindistan ve Katar da S-400 satın almak için sıraya girdi.
Katar'ın Rusya büyükelçisi, ülkesinin S-400 füze savunma sistemi satın almak için Rusay ile görüşme yaptığını söyledi.
Katar'ın Rusya Büyükelçisi Fahad bin Muhammed el Atiye Rusya ile S-400 füze savunma sistemi görüşmelerinin ileri aşamada olduğunu söyledi.
Büyükelçi El Atiye, Katar ile Rusya arasında ekim ayında askeri ve teknik işbirliği anlaşması imzalandığını hatırlattı.
Bu işbirliğinin askeri donanım, eğitim ve ekipman içerdiğini söyledi. Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez komşularının da içinde yer aldığı dört ülkeyle aylardır derin bir diplomatik kriz yaşıyor.
Rusya, krizin başladığı haziran ayından bu yana Ortadoğu'da daha aktif bir politika izliyor.
Moskova, bu süreçte Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölgesel güçlere de S-400 sattı.
NTV
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