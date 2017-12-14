Türkiye'den tarihi 'Kudüs' adımı!
Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde 'Doğu Kudüs Filistin'in başkenti'dir ibaresi kayda geçti.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "13 Aralık 2017 tarihinde ülkemizin evsahipliğinde İstanbul’da toplanan İİT Olağanüstü İslam Zirvesi’nde Doğu Kudüs, Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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