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Türkiye'den uçuşlar durduruldu

Türkiye'den uçuşlar durduruldu.11786
  • Giriş : 29.09.2017 / 20:52:00

Başbakan Binali Yıldırım, Erbil ve Süleymaniye'ye Türkiye'den uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım özetle şöyle konuştu:

"Bütün dünyanın karşı çıktığı, Türkiye’nin bütün uyarılarına rağmen bu referandum Kuzey Irak yönetimi inatla gerçekleştirdi. Sonrasında alınacak önlemler bağlamında bağlamında bugün saat 18:00 itibariyle Türkiye'den Süleymaniye'ye ve Erbil'e yapılan bütün uçuşlar iptal edilmiştir. Süresiz olarak iptal edilmiştir. Irak Merkezi Hükümeti'nin sivil havacılık idaresinin aldığı karara uygun olarak biz de Süleymaniye ve Erbil'e sefer yapmayacağız. Türkiye olarak, hem THY hem de özel şirketlerimiz seferleri durduruyor. Eğer orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa bunları almak için özel uçak gönderebileceğiz. Böylece bu işlerde Türkiye'nin şakası olmadığını bir kez daha anlamalarını bekliyoruz. Önlemlerimiz bununla sınırlı değil. Peyderpey atacağımız adımları kamuoyuyla paylaşacağız."

BÜYÜK UÇAK GÖNDERİLDİ

Öte yandan Irak'ın kuzeyinde bulunan Erbil ve Süleymaniye'deki tüm uçuşların bugün sonlandırılacağının açıklanmasının ardından Türk Hava Yolları, bölgede bulunan Türk yolcuların tahliyesi için Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçak tahsis etti. THYnin Erbil'den yapılacak olan son seferi 279 yolcusuyla gerçekleşti.

Yolcular, Erbil Havalimanı'ndaki bilet işlemlerinin ardından THY uçağı saat 16.00'da Erbil Havalimanı'ndan havalandı.

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