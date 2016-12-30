Türkiye duyurdu! Rus uçakları vurdu
Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ortak yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonunun devam ettiği El Bab'da dün DAEŞ'e karşı Rus uçakları da harekete geçti.
Rus savaş uçaklarının El Bab'da terör örgütü DAEŞ'e operasyon düzenlediğini Türk Silahlı Kuvvetleri de bugün yapılan açıklama ile doğruladı.
Açıklamada Rus jetlerinin üç kez hava harekatı icra ettiği ve 12 IŞİD teröristinin öldüğü belirtildi.
Açıklamada ayrıca Türk savaş uçaklarının da dün havalandığı ve IŞİD mevzilerini vurduğu yer aldı. Buna göre, Bab ve Daglabash'da bulunan toplam 17 IŞİD hedefi imha edildi. Bunlar, 13 savunma/silah mevzii, 1 zırhlı araç, 1 bombalı araç ve 3 bombalı araç imal yeri.
Genelkurmay, ilk belirlemelere göre içlerinde üst düzey teröristlerin de olduğu 26 IŞİD'linin öldüğünü bildiriyor.
Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı sınır ötesi harekât Fırat Kalkanı'nda en kritik nokta El Bab kenti. Yaklaşık bir aydır kuşatma altında tutulan kentte çok sayıda IŞİD teröristi bulunuyor. Fırat Kalkanı harekâtıyla kısa sürede Cerablus-Afrin hattı kontrol altına alındı, daha sonra güneye doğru ilerleme kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerinin son dönemde Türkiye'ye hava desteği sağlamadığını açıklamıştı. NATO'yu eleştiren Erdoğan, "Sözüm ona DEAŞ'a karşı mücadele için kurulan koalisyon, bugün DEAŞ'a en büyük zayiatı verdiren örgütün belini kıran El Bab harekatına hiçbir katkı sunmuyor" demişti.
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