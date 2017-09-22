Türkiye güzelinin tacı alındı!
Miss Turkey 2017 Yarışması bu yıl olaylı geçti. Yarışmada birincisi seçilen Itır Esen'in tacı sosyal medyada yaptığı 15 Temmuz şehitleri paylaşımından dolayı geri alındı.
Miss Turkey basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gece düzenlenen törende "Miss Turkey World" kraliçesi seçilen Itır Esen'in Twitter üzerinden 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşımın incelemeye alındığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, kuruluş amacı Türkiye'yi dünya çapında tanıtmak ve imajına katkıda bulunmak olan yarışmanın organizasyonunun böyle bir paylaşımı kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Sandıkçıoğlu, bu paylaşımı nedeniyle Itır Esen'in tacının geri alındığını bildirdi. Esen'in tacının alınmasının ardından jüri puanlamasına göre ikinci olan Aslı Sümen birinci, puan sıralamasında üçüncü olan Pınar Tartan ikinci, dördüncü sırada olan Yasemin Çoklar ise üçüncü oldu.
İşte Miss Turkey 2017 sayfasından yapılan o açıklama;
Miss Turkey 2017’nin finalistleri dün gece muhteşem bir törenle Beyoğlu Grand Pera’da seçilmişti, ancak Itır Esen’in sosyal medya paylaşımları arasında görülen bir tweet sonuçların değişmesine sebep oldu.
Itır Esen’in Miss Turkey seçilmesinden sonra fark edilen tweetin gerçek olup olmadığı uzun saatler boyunca araştırıldı. Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu yaptığı açıklamada; “Üzülerek duyuruyoruz ki bu tweetin Itır Esen tarafından atıldığı kanaatine varılmıştır. Kuruluş amacı Türkiye’yi dünya çapında tanıtmak ve imajına katkıda bulunmak olan Miss Turkey Organizasyonu’nun böyle bir paylaşımı kabul etmesi mümkün değildir.” dedi ve bu sebeple tacının geri alındığını belirtti.
Bu durumda jüri puanlamasına göre ikinci olan Aslı Sümen birinci, puan sıralamasında üçüncü olan Pınar Tartan ikinci, dördüncü sırada olan Yasemin Çoklar ise üçüncü oldu.
Yeni sonuçlara göre Aslı Sümen ülkemizi Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan ‘’Miss World’de’’, Pınar Tartan Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘’Miss Universe’de’’, Yasemin Çoklar ise Polonyo’da ‘’Miss Supranational’da’’ temsil edecek.
ITIR ESEN KİMDİR?
Itır Eseni; seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu ve yeşilçam oyuncusu Itır Esen'in aynı ismi taşıyan yeğeni. İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi olan Itır Esen, ünlü isimlerin tasarımlarında modellik yaptı. Üç yıldır podyumlarda boy gösteren Itır Esen, bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacıların defilelerinde görev aldı.
HÜRRİYET
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