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Türkiye için kritik veri açıklandı!

Türkiye için kritik veri açıklandı!.11884
  • Giriş : 11.09.2017 / 11:04:00
  • Güncelleme : 11.09.2017 / 11:03:37

Türkiye için kritik veri bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün büyüme verisini açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 oranında büyüme kaydeden Türkiye'nin 2. çeyrekte büyüme tahmini yüzde 5.3 olarak öne çıkıyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.1 büyüdü.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan 13 ekonomistin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5,4 olarak belirlenmişti.

Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte ise yüzde 5 büyümüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.1 büyüdü.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %16,3 artarak 734 milyar 211 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim değeri olarak; tarım sektörü %4,7, sanayi sektörü %6,3, inşaat sektörü %6,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %5,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %2,1 arttı.

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