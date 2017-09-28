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Türkiye ile Irak anlaştı!

Türkiye ile Irak anlaştı!.15067
  • Giriş : 28.09.2017 / 12:03:00
  • Güncelleme : 28.09.2017 / 12:03:05

Irak ile Türkiye arasında önemli bir anlaşma imzalandığı öğrenildi.

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Sepet Beşik

Irak Başbakanlık ofisi'nden açıklama geldi. Türkiye'nin ham petrol ihracatı için Bağdat hükümetiyle prensipte anlaştı.

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