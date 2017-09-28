Türkiye ile Irak anlaştı!
Irak Başbakanlık ofisi'nden açıklama geldi. Türkiye'nin ham petrol ihracatı için Bağdat hükümetiyle prensipte anlaştı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Kaset soruşturmasında flaş gelişme
Deniz Baykal ile ilgili kaset soruşturmasında önemli bir gelişme kaydedildi.
İşte yeni üniversite sınav sistemi!
YÖK Başkanı Yekta Saraç, yeni üniversite sistemi hakkında konuştu.
Irak'tan Barzani'ye: Hemen teslim et!
Bağımsızlık referandumu Irak'ta gerilimi iyice yükseltti. Irak hükümeti son çağrısını yaptı.