Türkiye ile Rusya arasında mutabakat!
Beklenen mutabakat sağlandı ve taraflar arasında imzalar atıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Türk ve Rus Genelkurmay'ı arasında Suriye'de işbirliği öngören mutabakat 12 Ocak'ta imzalandı. Türk ve Rus uçakları Suriye'de işbirliği içinde olacak" denildi.
Yapılan açıklamada, "İki ülke uçakları uçuş güvenliği için koordinasyon kuracak" ifadeleri kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Memorandum, Türk ve Rus uçaklarının Suriye hava sahasında terörist hedeflere yönelik saldırıları sırasında eşgüdümünü ve etkileşimini sağlayacak mekanizmaları, ayrıca uçak ve insansız hava araçlarının Suriye hava sahasında karışabileceği kazaların önüne geçilmesini amaçlayan önlemleri oluşturuyor.”
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