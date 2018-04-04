Türkiye ile Ukrayna anlaştı
Türkiye ile Ukrayna anlaşma tamam. 2 ülke arasındaki uçak seferlerinin artırılması amacıyla imzalanan yeni anlaşmayla İstanbul-Odessa uçuşlarının frekansı 2 katına çıkarıldı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) yapılan açıklamaya göre, SHGM ile Ukrayna Sivil Havacılık heyeti, Türkiye ile Ukrayna arasındaki seferlerin ve uçuş noktalarının artırılması amacıyla dün Ankara'da bir araya geldi.
Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Haydar Yalçın ve Ukrayna Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdür Yardımcısı Sergii Korshuk başkanlığında gerçekleştirilen havacılık müzakerelerinde, havayolu taşıyıcılarının süregelen frekans ve nokta kısıtlaması sorunları ele alındı.
Müzakereler sonunda imzalanan mutabakat zaptı ile İstanbul-Odessa hattında mevcut frekans sayısının iki katına çıkarılması konusunda anlaşma sağlandı. İstanbul-Odessa hattındaki haftalık uçuşları 14'ten 28'e çıkarılırken, iki ülke arasında yeni uçuş noktaları konusunda da mutabık kalındı.
Bu kapsamda, Türk tarafı için İzmir, Bodrum, Bursa ve Dalaman çıkış noktası, Ukrayna tarafı için de varış noktası olarak kabul edilerek bu şehirlerden karşılıklı sefer düzenlenmesine imkan sağlandı.
İzmir-Kiev hattı için haftalık 21 frekans uçuş belirlenirken, yeni eklenen noktalara haftalık 7 frekans sefer düzenlenmesi karara bağlandı.
NTV
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