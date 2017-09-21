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Türkiye, İran ve Irak'tan ortak bildiri geldi

Türkiye, İran ve Irak'tan ortak bildiri geldi.15289
  • Giriş : 21.09.2017 / 12:41:00
  • Güncelleme : 21.09.2017 / 12:44:13

Barzani ile ilgili Türkiye, İran ve Irak'tan ortak bildiri geldi.

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Kuzey Irak'ta yapılması planlanan bağımsızlık referandumu ile ilgili 3 ülkenin dışişleri bakanları toplantı yaptı. İran, Türkiye ve Irak'ın yayınladığı ortak bildiride bölgede bastırılan zor yeni ihtilaflara yol açma riskine vurgu yapıldı.

Referandum gerilimi tırmanırken New York'ta buluşan Türkiye, İran ve Irak dışişleri bakanları, Mesut Barzani yönetimini sandık hamlesinden vazgeçmesi için bir kez daha uyardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı İbrahim Caferi ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Toplantının ardından kabul edilen ortak bildiride, "Bakanlar, Irak'ın siyasi birlik ve toprak bütünlüğü konusundaki kesin kararlılıklarını tekrar teyit etti" ifadesi yer aldı.

Bildiride öne çıkan bölüm şöyle:

"Bakanlar, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de yapmayı planladığı ve Irak'ın DEAŞ'a karşı çok zor elde ettiği kazanımları tehlikeye atan referanduma ilişkin endişelerini ifade etti.

Üç bakan, IKBY'nin yapmayı planladığı referandumun anayasaya aykırı olması ve bölgede bastırılması zor yeni ihtilaflara yol açma riski taşıması konusundaki kaygılarını da belirtti.

Türkiye, Irak ve İran dışişleri bakanları, referanduma net bir biçimde karşı olduklarını kaydetti. Bakanlar, IKBY liderliğini referandumu düzenlemekten kaçınması konusunda uyarmaya karar verdi. Referandumun Kürtlere ve IKBY'ye herhangi bir faydasının olmayacağının altını çizen bakanlar, bu bağlamda, eş güdüm içinde karşı tedbirler almayı göz önünde bulundurma hususunda mutabık kaldı."

Bağdat ve Erbil arasındaki meselelerin tek çözümünün Irak anayasası çerçevesinde yapıcı diyalog yoluyla sağlanabileceği belirtilen bildiride, "Bakanlar, bu gerginliğin çözümü ve kontrol altına alınması konusunda Türkiye ve İran'ın desteğinin önemine vurgu yaptı. IKBY'nin referandumu iptal etmesi konusunda ikna edilmesi için ortak uluslararası çabaya ihtiyaç duyulduğunu tekrarladılar. Bu çerçevede, uluslararası topluma bu konuya müdahil olmaya devam etmesi çağrısını yinelediler" denildi.

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