Türkiye-İrlanda maçının biletleri satışa çıktı
Milli takımımız 23 Mart 2018 Cuma günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
Kırmızı Üyeler'in internet üzerinden öncelikli bilet satın alma hakkı, üç gün devam edecek. Satın alınan biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.
Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçının bilet fiyatları, 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 15 TL ve 3. Kategori 10 TL olarak belirlendi.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Fenerli Fernandao PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçeli Fernandao, derbide yaptığı hareketten dolayı PFDK'ya sevk edildi.
Monaco, Beşiktaşlı Talisca için atağa kalktı
Monaco, Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca için atağa kalktı.
Aykut Kocaman uyardı: Başınızı dik tutun!
Teknik adam Aykut Kocaman, Beşiktaş yenilgisi sonrası oyuncularına moral verdi.
Şenol Güneş: Fenerbahçe'ye sahayı dar ettik!
Teknik adam Şenol Güneş, takımının gidişatına dair açıklama yaptı.
Beşiktaş-Fener maçının biletleri satışa sunuldu
Merakla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu.
Portekiz, Beşiktaşlı Quaresma'yı konuşuyor
Portekiz, Beşiktaşlı golcü oyuncu Ricardo Quaresma'yı konuşuyor.