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Türkiye-İrlanda maçının biletleri satışa çıktı

Türkiye-İrlanda maçının biletleri satışa çıktı.25380
  • Giriş : 27.02.2018 / 15:23:00

A Milli Takımımız maça hazır. Türkiye-İrlanda maçının biletleri satışa çıktı.

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Büyüyen Beşik

Milli takımımız 23 Mart 2018 Cuma günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Kırmızı Üyeler'in internet üzerinden öncelikli bilet satın alma hakkı, üç gün devam edecek. Satın alınan biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.

Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçının bilet fiyatları, 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 15 TL ve 3. Kategori 10 TL olarak belirlendi.

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