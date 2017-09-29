Türkiye-İzlanda maçının hakemi belli oldu
A Milli Takım'ın 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de oynayacağı İzlanda maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.
Türkiye'nin, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu.6 Ekim Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Ronaldo: Cezayı ödemezseniz giderim
Golcü oyuncu Cristiano Ronaldo, takımı Real Madrid'e restini çekti.
TFF'den Fatih Terim'e: Parayı ödemeyeceğiz
Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim ile ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaşlı Atiba: Böyle taraftar dünyada yok
Beşiktaşlı oyuncu Atiba Hutchinson, taraftarlar için övgü dolu sözler söyledi.
Beşiktaş Sompo Japan finale yükseldi!
Beşiktaş Sompo Japan, turnuvada Olympiakos'u 70-65 devirerek finale adını yazdıran ekip oldu.
Beşiktaş'ta Talisca operasyonu başladı
Siyah-beyazlılarda golcü oyuncu Talisca için harekete geçildi.
Sağlık Kurulu'ndan Persie için olumsuz rapor
Van Persie ile ilgili Fenerbahçe Sağlık Kurulu'nun verdiği karar belli oldu.