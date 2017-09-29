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Türkiye-İzlanda maçının hakemi belli oldu

Türkiye-İzlanda maçının hakemi belli oldu.15242
  • Giriş : 29.09.2017 / 16:26:00

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye-İzlanda maçının hakemi belli oldu.

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Büyüyen Beşik

A Milli Takım'ın 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de oynayacağı İzlanda maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

Türkiye'nin, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu.6 Ekim Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

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